IS doodt tien Iraakse paramilitairen

Zeker tien paramilitairen zijn zaterdagochtend vroeg in Irak gedood door een aanval van Islamitische Staat. De aanval gebeurde ten noorden van de hoofdstad Bagdad, meldden veiligheidstroepen. Het gaat om de dodelijkste actie van de jihaditische terreurgroep sinds maanden.

Irak verklaarde eind 2017 dat IS verslagen was, maar slapende cellen plegen af en toe aanslagen op veiligheidstroepen in afgelegen gebieden in het noorden en westen van het land.

De slachtoffers van zaterdag waren leden van de Iraakse Volksmobilisatie, Hashid al-Shaabi in het Arabisch. Zij waren ongeveer 180 kilometer ten noorden van Bagdad gestationeerd. De overwegend sjiitische groep speelde in het verleden een belangrijke rol in de strijd tegen IS.

Vorige week eiste IS een zelfmoordaanslag op bij een hoofdkwartier van de inlichtingendienst in de noordelijke provincie Kirkuk. Daarbij vielen vier gewonden.