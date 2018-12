„IS doodde zevenhonderd gevangenen”

Islamitische Staat (IS) heeft in twee maanden tijd zevenhonderd gevangenen gedood in het oosten van Syrië. Dat zegt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten dat zich baseert op lokale bronnen.

De slachtoffers behoorden tot de 1350 burgers en strijders die IS vasthield in het gebied bij de grens met Irak.

IS heeft nog een slinkende stook land in handen ten oosten van de rivier Eufraat bij de plaats Hajin. Het Observatorium meldde vorige week dat die stad was heroverd door strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF).

In het gebied zouden nog zeker vijfduizend IS-strijders actief zijn onder wie veel buitenlanders die tot de dood toe willen doorvechten.