IS claimt verantwoordelijkheid voor fietsdrama

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op een groep fietstoeristen in Tadzjikistan. Daardoor kwamen vier fietstoeristen, onder wie een Nederlander, om het leven. IS claimde de verantwoordelijkheid via zijn eigen spreekbuis Amaq.

„De aanvallers waren soldaten van Islamitische Staat. Ze voerden de aanval uit in reactie op oproepen om burgers van landen te treffen die deel uitmaken van de coalitie.” Daarmee doelt IS op de landen die samenwerken bij de strijd tegen IS.

Verdachten gedood na fietsdrama Tadzjikistan

De Tadzjiekse minister Ramazon Rakhimzoda (Binnenlandse Zaken) zei eerder dat de autoriteiten bij het onderzoek naar het aanrijden van de fietstoeristen meerdere opties openhouden. ,We kijken naar alle scenario’s. Een ongeval, beroving of terrorisme’’, zei Rakhimzoda.

Blok geschokt door dood fietstoeristen

Bij aanslagen of vermoedens daarvan komt IS geregeld met verklaringen waarin het de verantwoordelijkheid opeist.