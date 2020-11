IS claimt bloedige aanslag op campus universiteit van Kabul

Zeker 22 mensen zijn maandag gedood en 22 anderen gewond geraakt toen drie schutters de campus van de universiteit van Kabul in Afghanistan bestormden. Terreurbeweging Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist.

De schutters waren zes uur lang verwikkeld in een vuurgevecht met Afghaanse elitetroepen, zei het ministerie van Binnenlandse Zaken. De drie aanvallers in militair uniform werden uiteindelijk doodgeschoten. Zij schoten doelgericht op studenten terwijl die probeerden te vluchten, zei een getuige.

„Ze schoten op elke student die ze zagen,” vertelde Fathullah Moradi aan persbureau Reuters. Hij slaagde erin om met een groep vrienden door een van de poorten van de universiteit te ontsnappen.

Bij een aanslag eind vorige maand op een onderwijscentrum in Kabul kwamen 24 mensen om, voornamelijk studenten.

Geweld houdt Afghanistan weer in zijn greep terwijl onderhandelaars van de regering en de radicale Taliban in Qatar proberen een vredesakkoord te sluiten.