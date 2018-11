IS claimt aanslagen Afganistan en Pakistan

Islamistische Staat heeft de zelfmoordaanslag op een moskee in de Oost-Afghaanse provincie Khost opgeëist. Ook zegt de groep verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoordaanslag op een markt in het noordwesten van Pakistan. Dat meldt Amaq, de spreekbuis van de extremisten.

Volgens de Afghaanse autoriteiten kwamen vrijdag zeker 26 militairen om het leven en raakten er vijftig gewond. Amaq spreekt van vijftig doden en 110 gewonden. De ontploffing deed zich voor in een gebedshuis op een militaire basis op het moment dat moskeegangers zich opmaakten voor het vrijdaggebed. De slachtoffers werkten volgens de woordvoerder allemaal voor het leger.

In Pakistan kwamen vrijdag 35 mensen om het leven toen een zelfmoordenaar zich opblies tijdens een feest in het district Orakzai. Volgens Amaq is het dodental 57. Orakzai was vroeger een semi-autonoom deel van het etnische Pashtun-stamgebied van Pakistan langs de Afghaanse grens. De regio was decennialang een toevluchtsoord voor islamitische militanten die in Afghanistan vochten, en de laatste jaren tegen de Pakistaanse staat.