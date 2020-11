IS claimt aanslag op Saudische begraafplaats

Islamitische Staat heeft donderdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een bomaanslag op een niet-islamitische begraafplaats in Saudi-Arabië, waarbij twee mensen gewond raakten. IS zegt de aanslag te hebben gepleegd uit protest tegen Franse cartoons over profeet Mohammed.

De jihadistische beweging meldde via berichtendienst Telegram dat "strijders een explosief hadden geplaatst op de begraafplaats in de stad Jeddah", waar woensdag Europese diplomaten aanwezig waren.

Later verklaarde IS op Amaq, het officiële mediakanaal van de jihadisten, dat de aanslag "in de eerste plaats gericht was op de Franse consul omdat zijn land geen afstand wil nemen van cartoons die beledigend zijn voor de Profeet van God".

Een Griekse medewerker van het Griekse consulaat en een Saudische beveiligingsman raakten gewond. De aanslag gebeurde bij een ceremonie die was georganiseerd door Frankrijk. Het was een herdenking van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog in 1918. De Franse consul en veel Franse expats maar ook andere nationaliteiten waren aanwezig bij de herdenkingsplechtigheid. Zij noemden de aanslag "lafhartig".

President Macron heeft zich de woede van veel islamitische landen op de hals gehaald door politieke en radicale islamitische organisaties harder aan te pakken na een aantal aanslagen door moslimextremisten, onder meer vanwege cartoons van de profeet Mohammed. Hij woonde op het moment van het incident in Saudi-Arabië een WOI-herdenkingsbijeenkomst bij in Parijs.