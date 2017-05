IS claimt aanslag op koptische christenen Egypte

Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag van vrijdag op twee bussen met koptische christenen in Egypte opgeëist. Dat deed de terreurgroep zaterdag in een verklaring.

Bij de aanslag in de Egyptische provincie al-Minya vielen zeker 29 doden. De christenen waren onderweg naar het Sint Samuelklooster in de woestijn ten noordwesten van de stad al-Minya. Ze werden beschoten vanuit drie terreinwagens.

In de streek van al-Minya, ongeveer 220 kilometer ten zuiden van Caïro, is er een relatief grote christelijke minderheid. Er zijn daar vaker botsingen tussen de islamitische en de koptische bevolkingsgroepen.

GZB-theoloog „boos en geschokt” na zoveelste aanslag op christenen in Egypte

Christenen in Egypte zijn het doelwit van moslimextremisten. Begin april vielen door twee aanslagen op kerken in het noorden van het land meer dan 45 doden. IS eiste daar ook de verantwoordelijkheid voor op. IS dreigde begin deze maand met meer aanslagen op christenen en westerlingen.

De Egyptische luchtmacht voerde vrijdagavond vergeldingsacties voor de aanslag uit in Libië. Volgens de militaire autoriteiten betrof het zes aanvallen op kampen waar militanten worden opgeleid.

Egypte voert vergeldingsacties uit in Libië na aanslag op Kopten

Egypte blokkeert sites om banden terrorisme