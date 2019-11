IS claimt aanslag in Mali

Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een legerbasis in het noordoosten van Mali waardoor 53 soldaten om het leven kwamen. De claim werd zaterdag neergelegd door Amaq, het propagandabureau van de terreurorganisatie, zonder een bewijs daarvoor aan te dragen. Volgens de Malinese regering was er ook een burgerdode te betreuren.

Het Élisée in Parijs meldde zaterdagavond dat in de Malinese regio Ménaka een Franse militair om het leven is gekomen. Hij reed met zijn gepantserde voertuig op een bom.