IS blaast al-Nuri-moskee in Mosul op

Islamitische Staat heeft woensdag de al-Nuri-moskee in de Iraakse stad Mosul opgeblazen, zo heeft het Iraakse leger meegedeeld. De moskee was voor de terreurorganisatie van groot symbolisch belang. In dit religieus gebouw riep IS-leider al-Baghdadi drie jaar geleden het kalifaat uit.

De explosie vindt plaats op het moment dat het Iraakse leger de oude stad van Mosul dicht nadert. Dit is de plek waar de laatste IS-terroristen in de stad zich schuilhouden.

De middeleeuwse moskee staat midden in dit oude centrum. Het Iraakse leger bevindt zich op circa tweehonderd meter van de moskee. Het krijgt bij zijn bestorming onder meer luchtsteun van de door de Amerikanen geleide coalitie. In de oude stad bevinden zich naar schatting nog 100.000 burgers, onder wie veel kinderen. Veel anderen zijn Mosul ontvlucht bij het naderen van het Iraakse leger.

De historische moskee, waarvan de bouw vermoedelijk in 1173 werd afgerond, is onder meer beroemd door de scheve minaret.