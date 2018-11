IS-aanhanger krijgt 38 jaar cel in Australië

Een IS-aanhanger die hielp bij de voorbereidingen voor een terroristische moord, is in Australië veroordeeld tot een gevangenisstraf van 38 jaar. Milad Atai (22) weigerde op te staan voor de rechter en moest lachen toen hij de strafmaat hoorde, bericht omroep ABC.

De man was betrokken bij het plannen van de moord op een politiemedewerker in 2015. Toen schoot een vijftienjarige jongen het slachtoffer dood bij het politiebureau in Parramatta. Atai assisteerde extremist Raban Alou, die het vuurwapen bemachtigde voor de latere schutter.

Atai had eerder spijt betuigd voor zijn daden, maar is daar weer op teruggekomen. Hij schreef brieven waarin hij benadrukte „blij” te zijn met zijn optreden. De twintiger stak een wijsvinger omhoog toen hij na de uitspraak werd weggeleid. Dat gebaar wordt gezien als een IS-saluut.

Zijn medeverdachte Alou toonde eerder dit jaar evenmin berouw. Hij schreeuwde destijds „dit is pas het begin” nadat hij tot 44 jaar cel was veroordeeld. De jonge schutter was na de aanslag zelf doodgeschoten door de politie.