Irma zorgt voor wateroverlast in Florida

Orkaan Irma vervolgt zijn weg door Florida. Ondanks dat de storm in kracht is afgenomen heeft Irma in delen van de Amerikaanse staat al tot veel overlast geleid. Vooral het overvloedige water die de orkaan met zich meebrengt zorgt voor problemen.

Onder meer het vliegveld van Miami liep waterschade op en kan mogelijk dinsdag pas weer open. In de stad zelf staan de straten blank, zijn bomen omgewaaid en is er schade aan huizen.

De orkaan kwam aan de andere kant van Florida, bij Marco Island, aan land. Via de westkust trekt Irma richting het noorden. In kustplaatsen als Naples, Fort Meyer en Sarasota zorgt het snel stijgende water voor levensbedreigende situaties.

Nu de nacht in Florida begint, roept de nationale weerdienst inwoners op om binnen te blijven. „Overstromingen vinden plaats in Florida met orkaan Irma. ’s Nachts is het onmogelijk dat te zien”, waarschuwt het weerinstituut.

Meer dan drie miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens het grootste energiebedrijf van Florida heeft het weken de tijd nodig om alles te herstellen.

Om hulp via de federale overheid te vergemakkelijken heeft president Donald Trump Florida tot rampgebied uitgeroepen. Volgens Trump loopt de samenwerking tussen de hulpdiensten voorspoedig, maar „het slechte nieuws is dat dit één groot monster is”.