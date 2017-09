Irma neemt in kracht toe en treft Cuba

Orkaan Irma is opnieuw uitgegroeid tot een orkaan van de vijfde categorie en is bij Cuba aan land gekomen. Volgens het Amerikaanse National Hurricane Center komt Irma zondagochtend (lokale tijd) aan in de Verenigde Staten, waar de cycloon voor meer schade gaat zorgen.

Irma trok langs de noordkust van Cuba en kwam in de provincie Ciego de Ávila aan land, nadat al een spoor van vernieling was achtergelaten in het Caribisch gebied. Meteorologen denken dat de orkaan verder richting het westen en het noorden trekt richting de Bahama’s en Florida.

In Florida bereiden inwoners zich voor op het ergste en miljoenen mensen trekken weg. Verwacht wordt dat de schade daar kan oplopen tot 135 miljard of zelfs 200 miljard dollar.

President Donald Trump toonde vrijdag zijn medeleven aan zijn Franse collega Emmanuel Macron en bood de Franse regering hulp aan. De Franse eilanden zijn zwaar getroffen. Tot nog toe kwamen voor zover bekend 21 mensen om het leven. Veel doden waren op het Franse deel van Sint-Maarten te betreuren.