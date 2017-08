Irma groeit uit tot orkaan

Harvey is nog niet uitgewoed, maar de volgende dreiging voor Noord- en Midden-Amerika dient zich al weer aan op de Atlantische Oceaan ten westen van de Kaapverdische Eilanden. Het Amerikaans National Hurricane Center (NHC) in Miami heeft donderdag bekendgemaakt dat Irma inmiddels voldoende in kracht is toegenomen om de vierde orkaan van het seizoen 2017 te worden.

Dat gebeurt vermoedelijk donderdagnacht, waarna Irma de dagen daarna kan uitgroeien tot een zeer gevaarlijk exemplaar. Irma ligt nu nog een kleine 3000 kilometer ten oosten van het Caribisch gebied en kan daar midden volgende week aankomen. De windsnelheden zijn toegenomen tot 155 km/uur.