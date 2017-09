Irma aan land in Florida bij Naples

Orkaan Irma heeft zondagavond even voor half tien het vasteland van de Amerikaanse staat Florida bereikt. Het oog van de storm ging bij Marco Island even ten zuiden van Naples aan de westkust aan land en trok daarna langs Naples.

Irma is nu een orkaan in de categorie 3 en gaat nog steeds gepaard met hevige regenval. Er worden windsnelheden gemeten van 195 kilometer per uur. De orkaan gaat nu richting de stad Tampa. Voor Naples en omgeving is een waarschuwing voor overstromingen van kracht.

Voor de omgeving van Miami aan de oostkust is een tornadowaarschuwing gegeven. De waarschuwing geldt ook voor ruimtevaartcentrum Cape Canaveral. In de stad zijn zeker twee grote kranen afgebroken door de harde wind en staan straten blank. De stad is uitgestorven doordat de bevolking is geëvacueerd.

In de staat Florida zitten meer dan een miljoen mensen zonder stroom.