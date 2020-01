Iran: zwarte dozen rampvliegtuig geborgen

Iraanse zoekteams hebben de zwarte dozen gevonden van het neergestorte Oekraïense passagiersvliegtuig. De Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines stortte kort na het opstijgen neer buiten de Iraanse hoofdstad Teheran. Geen van de 176 inzittenden overleefde de ramp.

„De twee zwarte dozen van de Oekraïense 737 die vanochtend is neergestort zijn gevonden”, aldus een woordvoerder van de Iraanse burgerluchtvaartautoriteit tegen persbureau ISNA. Die vondst kan licht werpen op de oorzaak van de crash.

De Oekraïense ambassade in Iran meldde aanvankelijk dat sprake zou zijn van motorproblemen, maar kwam daar later op terug. De diplomatieke post beklemtoont in een nieuwe verklaring dat de oorzaak van de crash nog onduidelijk is. De premier van Oekraïne riep op een persconferentie in Kiev op niet te speculeren en de resultaten van het onderzoek af te wachten.