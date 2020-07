Iran: Zwarte dozen neergehaald toestel naar Parijs gebracht

Ruim een halfjaar nadat het Iraanse leger per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig uit de lucht schoot, heeft Iran de zwarte dozen naar eigen zeggen naar Frankrijk gestuurd. Daar zullen ze worden onderzocht. „De zwarte dozen zijn gisteren naar Parijs overgebracht door luchtvaartofficials en een rechter”, citeert de Iraanse krant Etemad onderminister van Buitenlandse Zaken Mohsen Baharvand.

Deskundigen gaan vanaf maandag de informatie uit de apparaten analyseren. Zwarte dozen - die in werkelijkheid meestal oranje zijn - registreren bijvoorbeeld vluchtgegevens en gesprekken in de cockpit. Het onderzoek verloopt tot nog toe moeizaam. Iran heeft lang gewacht met het overdragen van de zwarte dozen. Eerst wilde het land het onderzoek in eigen hand houden. Toen eenmaal was besloten dat de apparatuur toch naar het buitenland mocht, liep de vertraging verder op door de coronapandemie.

Alle 176 inzittenden van het vliegtuig kwamen om het leven toen het op 8 januari van dit jaar werd getroffen door de Iraanse luchtafweer. De Boeing 737 van Ukraine International Airlines was net opgestegen van de internationale luchthaven van Teheran. Na aanvankelijke ontkenning gaf de Iraanse regering na drie dagen toe dat het toestel door „een menselijke fout” was neergehaald.