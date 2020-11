‘Iran zit achter verijdelde aanslag in Frankrijk’

Advocaten van de Iraanse verzetsbeweging NCRI vragen de rechtbank in Antwerpen om een Iraanse diplomaat en drie medeverdachten van een verijdelde aanslag in Frankrijk schuldig te verklaren aan poging tot terroristische moord en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Volgens hen zit de Iraanse staat achter het beramen van de aanslag in 2018 op een bijeenkomst van NCRI met tal van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders.

De vier staan in Antwerpen terecht in een politiek gevoelig proces. De 48-jarige Iraanse diplomaat, indertijd werkzaam op de Iraanse ambassade in Wenen, beroept zich op zijn diplomatieke onschendbaarheid en is niet komen opdagen. Deze Assadollah A. zou een bom aan het Belgisch-Iraanse stel Amir S. en zijn vrouw Nasimeh N. hebben geleverd.

Het tweetal werd op 30 juni 2018 in Brussel door de politie onderschept met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in de auto. Daarmee zouden ze later die dag een bomaanslag hebben willen plegen op een congres van NCRI vlakbij Parijs. Daar waren 30.000 mensen aanwezig, onder wie de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt, de Amerikaanse ex-presidentskandidaat Newt Gingrich en Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York en huidig advocaat van Donald Trump. Ook de vierde verdachte Merhad A., die banden zou hebben met de diplomaat, was daar.

Volgens de advocaten van NCRI is de diplomaat „een geheim agent, een terrorist. Hij is lid van het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid en was de aanslag al van 2015 aan het voorbereiden.” De andere drie zouden zich hebben voorgedaan als aanhangers van de Iraanse oppositie, maar zouden volgens de advocaten huurlingen in dienst van de Iraanse staat zijn, betaald om te infiltreren.