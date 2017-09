Iran ziet niets in Koerdische staat in Irak

Ook Iran wijst een onafhankelijke Koerdische staat in Noord-Irak af. Mocht die er toch komen dan zal Teheran de samenwerking staken, zeker op militair gebied. Dat heeft Ali Shamkhani, de secretaris van de Iraanse veiligheidsraad, zondag gezegd tegen persbureau ISNA.

Iran beschouwde de Koerden in het noorden van Irak tot dusver als bondgenoten en ondersteunde deze broeders in moeilijke tijden. Het geplande referendum op 25 september over onafhankelijkheid is volgens Shamkhani niet alleen ongrondwettelijk en gevaarlijk voor buurland Irak maar voor de hele regio. Teheran zou gedwongen zijn scherpe grenscontroles in te voeren.

In Iran wonen ongeveer zeven miljoen Koerden. In tegenstelling tot Turkije, Irak en Syrië zorgen die niet voor grote problemen. Wel bestaat de vrees dat ze op een idee worden gebracht door een afgescheiden Iraaks Koerdistan.