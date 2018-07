Iran wil voor gesprek VS terug naar atoomdeal

Als de Verenigde Staten het gesprek willen aangaan met Iran, zou het land zich weer aan de atoomdeal moeten houden die in 2015 is gesloten. Dat twitterde Hamid Aboutalebi, een belangrijke adviseur van de Iraanse president Hassan Rohani.

„Het respecteren van de rechten van Iran, het verminderen van vijandelijkheden en het terugkeren naar de nucleaire deal zijn stappen die kunnen worden genomen om het hobbelige pad te effenen van gesprekken tussen Iran en Amerika”, aldus Aboutalebi op Twitter.

Donald Trump zei maandag dat hij zonder voorwaarden vooraf met de leiders van Iran wil praten. De Amerikaanse president stapte in mei uit het atoomakkoord dat onder zijn voorganger Barack Obama was gesloten met het bewind in Teheran. Dat kwam de relatie tussen de landen niet ten goede. Vorige week zei de president dat hij klaar is voor een ‘echte atoomdeal’ met Iran.