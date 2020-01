Iran wil hoge aantal echtscheidingen terugdringen

Iran wil het hoge aantal echtscheidingen in het land terugdringen door de behandeling van het aantal echtscheidingszaken te beperken. In opdracht van het Iraanse hoofd van justitie mogen notariskantoren sinds zaterdag slechts een beperkt aantal echtscheidingszaken per jaar accepteren, aldus een woordvoerder van de Kamer van Notarissen. Dat schrijft het persbureau Isna. Zo mogen dit jaar in de hoofdstad Teheran 182 echtscheidingen plaatsvinden.

Volgens officiële cijfers eindigt elk derde huwelijk in Iran in een echtscheiding, twintig jaar geleden was het een op de acht. Voor Iran, met zijn strenge islamitische regels, is dit percentage zeer verontrustend.

Volgens sociologen is dit te wijten aan drastische veranderingen in de sociale orde van het land in de afgelopen jaren. Echtscheiding is voor veel vrouwen en gezinnen niet langer een taboe. Ook willen veel jongeren in de grote steden relaties zonder huwelijksakte.

Bovendien hebben steeds meer vrouwen een betere academische opleiding dan mannen en krijgen ze daardoor betere banen. Dat maakt ze zowel financieel als sociaal onafhankelijker en moediger, aldus de sociologen. Zij betwijfelen dan ook of het indammen het scheidingspercentage in Iran zal doen dalen.