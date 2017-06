Iran wijst medeleven Trump af

Iran vindt het ‘medeleven’ van de Amerikaanse president Donald Trump weerzinwekkend. Dit zei de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, Javad Zarif, donderdag. Trump liet weten te bidden voor de slachtoffers van de twee terroristische aanslagen woensdag in Teheran, waardoor dertien doden vielen.

Trump voegde eraan toen „dat staten die terrorisme steunen, het risico lopen het slachtoffer te worden van het kwaad dat ze kweken”. Washington beschuldigt Teheran er al jaren van dat het regime een sponsor is van terrorisme.

Javad Zarif wees erop dat de terroristen van Islamitische Staat (IS) worden gesteund door „klanten van de VS”. De beweging IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen in de hoofdstad van het sjiitische Iran. De groep dreigde met meer aanslagen op sjiitische Iraniërs, meldde de BBC donderdag.