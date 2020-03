Iran weet niet waar vermiste FBI-agent zich bevindt

Iran heeft geen idee waar Robert Levinson, een voormalige FBI-agent die voor het laatst in 2007 in dat land was gezien, zich bevindt. Dat zegt Iran naar aanleiding van beweringen van de familie van Levinson woensdag dat hij is overleden in Iraans gevangenschap.

Iran heeft steeds gezegd dat het niet weet waar Levinson zich bevindt en ook dat de Amerikaan niet in Iran in de gevangenis zit.

Woensdag zeiden familieleden dat ze niet geloven dat Levinson nog leeft. Die informatie zou de familie van Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben gekregen. President Donald Trump zei niet te weten dat Levinson dood is, maar wel dat hij zich in een moeilijke situatie bevindt.

Na de uitlatingen van de president sprak nationale veiligheidsadviseur Robert O’Brien de president tegen: „We denken dat Bob Levinson al enige tijd geleden is overleden.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken loofde in november 2019 een beloning uit van 20 miljoen dollar voor informatie die leidt naar de verblijfplaats en de terugkeer van Levinson.