Iran: we kunnen uit atoomakkoord stappen

Iran heeft gewaarschuwd dat het zich kan terugtrekken uit het atoomakkoord uit 2015. „Als Washington besluit zich terug te trekken uit de deal, heeft Iran de mogelijkheid dat ook te doen, evenals andere opties”, zei de Iraanse minister Mohammad Javad Zarif (Buitenlandse Zaken) tegen nieuwszender Al-Jazeera.

Zarif zei ook dat „Washington zich in een betere positie zal bevinden als het wel vasthoudt aan de overeenkomst”. Al-Jazeera berichtte aanvankelijk dat Zarif had aangekondigd dat Iran ook uit het atoomakkoord stapt als de VS hun steun opzeggen. De zender verwijderde dat citaat later omdat de bewindsman volgens een Iraanse functionaris verkeerd was geciteerd.

Teheran beloofde twee jaar geleden het eigen atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van internationale sancties. Het akkoord tussen Iran en meerdere wereldmachten ligt weer onder een vergrootglas door kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij noemde de onder zijn voorganger Obama gemaakte afspraken eerder „een van de slechtste deals ooit”.

Bondgenoten van de VS vrezen dat Trump een punt zet achter de Amerikaanse deelname aan het akkoord. Frankrijk waarschuwde eerder al dat een dergelijke stap een regionale wapenwedloop tot gevolg kan hebben.