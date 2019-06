Iran waarschuwt voor actie tegen VS

Iran waarschuwt dat het nogmaals in actie kan komen tegen de Verenigde Staten. Het neerschieten van een Amerikaanse drone was een „stevig antwoord΅ aan het adres van de VS, zei een hoge marineofficier tegen persbureau Tasnim. „Ik kan u verzekeren dat dit stevige antwoord herhaald kan worden.”

Als reactie op het neerhalen van de drone was de VS van plan aanvallen op Iraanse doelen uit te voeren, maar president Trump zag daar vorige week op het laatste moment vanaf. Dit weekeinde kondigde hij nieuwe sancties tegen Iran aan, maar in een interview zei hij ook met Iran te willen praten. „Ik wil geen oorlog.” Nadat de VS zich vorig jaar uit het atoomakkoord met Teheran terugtrok, stelden de Amerikanen weer economische sancties in die de Iraanse economie zwaar treffen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo riep zondag op tot een wereldwijde coalitie tegen Iran, die de „grootste sponsor van het terrorisme ter wereld” een halt zou moeten toeroepen.

De Iraanse minister van telecommunicatie zei maandag dat cyberaanvallen tegen zijn land nog nooit succesvol zijn geweest. Zaterdag berichtten Amerikaanse media dat de VS digitale aanvallen had uitgevoerd op een Iraans raketcontrolesysteem en een spionagenetwerk.