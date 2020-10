Iran waarschuwt tegen uitlokking geweld met beledigingen

De Iraanse president Hassan Rohani heeft gewaarschuwd dat beledigingen van de profeet Mohammed geweld kunnen uitlokken. Hij reageerde op uitspraken van zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron die de vrijheid om spotprenten te maken van de profeet recentelijk verdedigde in een toespraak. Rohani zei dat „de profeet beledigen geen prestatie is”. Het is volgens hem immoreel en moedigt geweld aan.

Rohani is verbaasd dat dit komt van mensen die zeggen trots te zijn op op hun cultuur en democratie. „Het Westen moet begrijpen dat het beledigen van de profeet neerkomt op het beledigen van alle moslims, alle profeten, alle menselijke waarden”, zei Rohani. Hij beklemtoonde dat het Westen moet stoppen zich te mengen in de interne aangelegenheden van de moslims.

Iran heeft dinsdag een diplomaat van de ambassade in Parijs voor overleg teruggeroepen. Macron verdedigde de spotprenten die uit het satirische weekblad Charlie Hebdo stammen tijdens een herdenking van een vermoorde leraar, Samuel Paty. De leerkracht werd bij Parijs door een jonge jihadist vermoord omdat hij in de klas de spotprenten had getoond. Teheran heeft dinsdag de nummer twee van de Franse ambassade in Iran teruggeroepen uit protest tegen het beleid van Macron.

De Franse regering is met extra inspanningen tegen moslimextremisten in de weer, onder meer met de sluiting van een moskee en van verenigingen, meer actie om geldstromen van jihadisten op te sporen en om afgewezen extremistische asielzoekers uit te zetten.