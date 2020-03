Iran vreest tweede golf coronabesmettingen

Iran neemt strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het toch al zwaar getroffen land vreest voor een tweede golf besmettingen.

Donderdag wordt een verbod van kracht voor het reizen met intercity’s. Verder is de sluiting van de scholen verlengd en zijn bijeenkomsten verboden.

In Iran zijn meer dan 2000 mensen door het virus overleden en zijn ruim 27.000 besmettingen vastgesteld.

Autoriteiten klagen over het grote aantal mensen dat oproepen om thuis te blijven heeft genegeerd en toch op pad is gegaan om de feestdagen rond het Iraanse nieuwjaar (20 maart) bij familie of vrienden door te brengen. Die moeten „meteen terug naar huis”, aldus een lid van het overheidscentrum dat tegen verspreiding van het virus vecht.