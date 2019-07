Iran voert uraniumverrijking op

Iran begint zoals aangekondigd uranium te verrijken tot een hoger percentage dan de afgesproken 3,67 procent. Dit hebben de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi en een woordvoerder van de Iraanse Atoomenergieorganisatie, Behrouz Kamalvandi, zondag bevestigd, aldus de Iraanse nieuwszender PressTV.

Het lijkt te gaan om een verrijking tot 5 procent van uranium bestemd voor de kernenergiecentrale van Bushehr. Iran stelt dat het zich niet meer aan de internationale overeenkomst over de beperking van zijn nucleaire programma hoeft te houden als andere partijen dat ook niet doen. De VS hebben het akkoord vorig jaar opgezegd en weer sancties tegen Iran afgekondigd.

Iran wordt economisch zwaar getroffen door de sancties. De ‘nucleaire deal’ die in 2015 werd gesloten, zou het land juist verlossen uit zijn geïsoleerde positie en zou de economie vlot trekken. China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland willen de overeenkomst wel redden. Maar ze weten niet hoe ze de schade die de Amerikaanse sancties Iran toebrengen, kunnen beperken.

Inspecteurs van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de ‘nucleaire waakhond’ van de VN, gaan kijken of Iran inderdaad de afspraken uit 2015 heeft geschonden. Iran dreigt meer afspraken uit de akkoorden te gaan schenden als er geen oplossing wordt gevonden. Het land heeft naar eigen zeggen ook meer verrijkt uranium in voorraad dan de maximaal 300 kilogram die was afgesproken. De Franse president Macron sprak dit weekeinde meer dan uur lang telefonisch met zijn Iraanse ambtgenoot Rohani.

Vooral de VS beschuldigen Iran er al heel lang ervan nucleaire wapens te willen maken. Iran heeft dat altijd tegengesproken.