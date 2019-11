Iran viert veertig jaar ambassadegijzeling

Duizenden mensen hebben maandag bij de oude Amerikaanse ambassade in de Iraanse hoofdstad Teheran gevierd dat daar veertig jaar geleden een gijzelingsactie was tijdens de Iraanse Revolutie.

Op beelden van de Iraanse staatstelevisie is te zien hoe de straten rond het voormalige ambassadegebouw vol staan met mensen. De menigte scandeerde meerdere keren „Dood aan Amerika”. In zeker duizend plaatsen door heel het land is de ‘verjaardag’ van de gijzeling gevierd, meldden Iraanse staatsmedia.

Een groep Iraanse studenten nam in de ambassade op 4 november 1979 uit steun aan de revolutie diplomaten en burgers in gijzeling. 52 Amerikanen zaten 444 dagen vast. Sindsdien staan Iran en de VS op gespannen voet met elkaar. Een Iraanse generaal vergeleek in een toespraak maandag de Verenigde Staten met een ‘giftige schorpioen’, die eropuit is Iran te beschadigen.

De Iraanse leider groot-ayatollah Ali Khamenei hernieuwde zondag een verbod op diplomatieke gesprekken met Amerika. „Zij die geloven dat onderhandelingen met de vijand onze problemen zullen oplossen, zitten er 100 procent naast”, zei Khamenei.

De VS hebben economische sancties ingesteld tegen Iran. Onder meer de olie- bouw- en bankensector zijn door die maatregelen getroffen. Washington wil met de sancties het regime in Teheran dwingen plaats te nemen aan de onderhandelingstafel, zeggen analisten. Vorig jaar bereikte de relatie tussen beide landen een dieptepunt toen president Donald Trump de VS terugtrok uit de nucleaire deal met Iran.