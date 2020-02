Iran veroordeelt twee mensen wegens spionage voor CIA

Rechters in Iran hebben twee mensen tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Er is nog niets bekendgemaakt over hun identiteit, maar volgens de autoriteiten spioneerden ze in Iran, terwijl ze werk voor een liefdadigheidsinstelling als dekmantel gebruikten. De twee kregen tien jaar cel wegens spionage en vijf jaar cel wegens misdaden tegen de nationale veiligheid.

Een eerder wegens spionage voor de CIA ter dood veroordeelde man, Amir Rahimpour, wordt volgens een woordvoerder van justitie binnen afzienbare tijd geëxecuteerd. Het hooggerechtshof heeft zijn doodstraf bekrachtigd. Rahimpour zou geheimen over het Iraanse nucleaire programma aan de VS hebben doorgespeeld.