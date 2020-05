Iran veroordeelt Duitsland om verbod op Hezbollah

Iran veroordeelt Duitsland omdat het de sjiitische beweging Hezbollah tot terreurorganisatie heeft verklaard. Hezbollah, een politieke partij met een militante tak uit Libanon, wordt onder meer met geld en wapens gesteund door het Iraanse regime.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat Duitsland zich vooral leiden door Israël en de Verenigde Staten, die al langer bij Duitsland aandrongen op een verbod op Hezbollah.

De Duitse politie voerde donderdagochtend invallen uit op meerdere plaatsen in het land om vermeende leden van de groepering aan te houden. De regering in Berlijn maakte tot voor kort onderscheid tussen de politieke en militaire tak van Hezbollah. Militante Hezbollah-leden vochten in Syrië aan de zijde van het regeringsleger van president Bashar al-Assad.

Iran benadrukt dat Hezbollah een "officieel en legitiem" onderdeel is van de Libanese regering en het Libanese parlement. Bovendien is Hezbollah volgens Iran een bron van politieke stabiliteit in het onrustige Libanon.

De gewapende tak van Hezbollah staat al op de Europese lijst van verboden terroristische organisaties, maar de politieke tak vooralsnog niet. Het Verenigd Koninkrijk kwam vorig jaar met wetgeving die de beweging als terreurgroep bestempelt.