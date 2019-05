Iran veroordeelt ‘Britse’ spion tot 10 jaar

Iran heeft een Iraans staatsburger tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage voor Groot-Brittannië.

Het is „een Iraniër die de leiding had over het bureau van Iran in de British Council, die samenwerkte met de Britse inlichtingendienst”, zei Gholamhossein Esmaili, een woordvoerder van de rechterlijke macht, volgens het Iraanse persbureau Fars. De British Council is het Britse overzeese culturele agentschap.

De veroordeelde had volgens Esmaili de leiding over projecten voor ‘culturele infiltratie’ in Iran. Hij specificeerde niet of de veroordeelde ook de Britse nationaliteit heeft.

De arrestatie van Iraniërs op beschuldiging van spionage is toegenomen sinds de Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei vorig jaar zei dat er sprake is van „infiltratie” van westerse agenten in het land.