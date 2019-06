„Iran verhindert berging tankers bij Oman”

Het Iraanse leger probeert met snelle boten te verhinderen dat sleepboten in de Golf van Oman een van de beschadigde tankschepen op sleeptouw nemen. Dat beweerde een Amerikaanse functionaris vrijdag.

De functionaris, die anoniem wilde blijven, vertelde er niet bij waar de VS die informatie vandaan hebben. De sleepboten probeerden trossen vast te maken aan de Noorse tanker Front Altair.

Het is niet duidelijk of het gaat om personeel en sleepboten van het Nederlandse bedrijf Smit Salvage, dochteronderneming van Boskalis. Dat heeft de opdracht gekregen voor de berging van de twee beschadigde tankers. Boskalis was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.