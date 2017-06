Iran vergeldt terreuractie in Teheran

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft zondag doelen in het oosten van Syrië bestookt met raketten. De aanvallen waren gericht op bases van extremistische groepen, die volgens Iran verantwoordelijk waren voor de recente terreuraanvallen op het Iraanse parlement en het mausoleum van ayatollah Khomeini in Teheran.

Door de raketbeschietingen vanuit het westen van Iran op de kampen in de omgeving van Deir al Zour zou een „groot aantal” terroristen zijn gedood. Ook werden materieel en wapens vernietigd, zei de Garde.

Terreurgroep Islamitische Staat eiste de verantwoordelijkheid voor de actie in Teheran op. De soennitische extremisten zijn gezworen vijanden van de sjiieten die in Iran de meerderheid vormen. Iraanse functionarissen zeiden echter dat Saudi-Arabië, Irans soennitische rivaal in de regio, achter de aanslagen zat.

De Iraanse Revolutionaire Garde vecht in de burgeroorlog in Syrië mee aan de kant van het regime van president Bashar al-Assad.