Iran verbiedt Telegram

Iran heeft de veelgebruikte chatapp Telegram verboden. Het besluit is „gebaseerd op de eisen van veiligheidsdiensten voor de aanpak van illegale activiteiten van Telegram”, meldt de staatstelevisie van de islamitische republiek. Iran had ambtenaren al verboden om Telegram te gebruiken.

Rond de jaarwisseling waren er in Iran veel betogingen. De demonstranten waren ontevreden over onder meer prijsstijgingen, corruptieverdenkingen en het uitblijven van de economische vooruitgang. Betogers die met elkaar wilden communiceren gebruikten daarvoor Telegram en andere sociale media. Telegram is daarom al eerder tijdelijk geblokkeerd.

Telegram was eerder al geblokkeerd door Rusland. Daar lukt het Telegram en zijn gebruikers echter om dat te omzeilen. Veel andere sites werden juist wel onbereikbaar. Rusland was boos omdat Telegram weigerde de sleutels om berichten te kunnen lezen aan de geheime dienst FSB te geven. Telegram is opgezet door de broers Nikolaj en Pavel Doerov. Zij werden eerder rijk met het sociale netwerk VKontakte, het ‘Russische Facebook’. De broers hebben Rusland een paar jaar geleden de rug toegekeerd.