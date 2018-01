Iran verbiedt Engels op basisscholen

Iran heeft Engelse les op basisscholen verboden nadat islamitische leiders hadden gewaarschuwd voor een westerse „culturele invasie”.

Een hoge regeringsfunctionaris zei op de Iraanse staatstelevisie dat Engels onderwijs in het officiële curriculum „tegen de wetten en regels” is. Volgens het hoofd van de Iraanse Raad voor Hoger Onderwijs moet in het basisonderwijs de basis worden gelegd voor de Iraanse cultuur van de leerlingen. Engelse les zou „promotie van een buitenlandse cultuur” betekenen. Engels wordt in Iran vooral op middelbare scholen gegeven, maar sommige basisscholen beginnen ook al met Engels.

Hoewel in de aankondiging van het verbod geen verband werd gelegd met de aanhoudende protesten in het land, maakten Iraniërs die associatie wel door het „filteren van het Engels” in grappen op social media te vergelijken met het blokkeren van de populaire app Telegram tijdens de demonstraties.