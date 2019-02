Iran uit kritiek op VN inzake Syrië

De Iraanse president Hassan Rohani verwijt de Verenigde Naties dat het geen „concrete” maatregelen neemt om de vrede en veiligheid in Syrië te herstellen. Hij spuide zijn kritiek donderdag na overleg met zijn Russische en Turkse collega’s in Sotsji.

„Het overleg in Sotsji was erg nuttig en constructief voor het herstel van vrede en veiligheid in Syrië, de regio en de wereld. Syriërs, inclusief de Koerdische, moeten kunnen beslissen over de toekomst van Syrië. Het land heeft langdurige vrede nodig”, aldus Rohani, die tevens het belang onderstreepte van handhaving van de Turkse veiligheid.

Vladimir Poetin benadrukte dat agressieve acties van islamitische extremisten in de rebellerende provincie Idlib, onder wie leden van het voormalige al-Nusra Front, niet onbestraft kunnen blijven. „We kunnen de aanwezigheid van terroristische groeperingen daar niet voor lief nemen”.

De Russische president stelde dat de gedemilitariseerde zone die in Idlib bestaat als onderdeel van een eerdere afspraak met Turkije en Iran, tijdelijk is en stelde voor gezamenlijk stappen te ondernemen om de broeinesten volledig op te ruimen. Rohani lijkt het eens met Poetin, de Turkse leider Recep Tayyip Erdogan niet. Hij botst hierover al geruime tijd met het Kremlin.

Erdogan ging niet in op de kwestie-Idlib, maar zei dat de hoop op een politieke oplossing voor het conflict in Syrië groter is dan ooit. Volgens hem is er sprake van dat de Amerikaanse militairen in april of mei vertrekken uit Syrië, maar hij voegde eraan toe dat het tijdschema onduidelijk is. Rohani riep aartsrivaal VS op alle troepen weg te halen en de schadelijke Midden-Oosten politiek te herzien.