Iran: Trump heeft ons niet gewaarschuwd

De Iraanse autoriteiten ontkennen dat de Amerikaanse president Donald Trump had gewaarschuwd dat een aanval aanstaande was. „Amerika heeft geen boodschap voor Iran gestuurd via Oman”, verklaarde een woordvoerder van de Iraanse Nationale Veiligheidsraad.

Eerder was bericht dat de Verenigde Staten via Oman een boodschap aan Teheran hadden gestuurd. Anonieme Iraanse functionarissen zeiden tegen persbureau Reuters dat Trump onder meer had doorgegeven dat hij niet uit is op oorlog en op korte termijn wilde praten.

De Iraanse Nationale Veiligheidsraad spreekt dergelijke berichten nu tegen. „Het is niet waar”, zegt de woordvoerder volgens de staatstelevisie.