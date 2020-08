Iran tevreden na overleg met atoomagentschap

Iran is tevreden met het overleg dat dinsdag is gevoerd met het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Het hoofd van het Iraanse atoomagentschap Ali Akbar Salehi zegt dat een „nieuw hoofdstuk van samenwerking” is begonnen.

„Ons gesprek vandaag was constructief. We zijn overeengekomen dat het agentschap verdergaat met het onafhankelijk uitvoeren van haar taken”, aldus Salehi.

Het hoofd van IAEA Rafael Grossi zei na afloop van het gesprek dat de samenwerking met Iran constructief is en zal doorgaan. „Maar er zijn wel een aantal problemen die moeten worden opgelost. Dat betekent echter niet dat onze aanpak politiek gemotiveerd is.”

Iran en de IAEA hebben in het verleden regelmatig onenigheid gehad, onder meer over het toelaten van toezichthouders tot Iran. Het land beschuldigde het agentschap er begin dit jaar van politiek gemotiveerde beslissingen te nemen. Volgens de IAEA verrijkte Iran in de eerste maanden van dit jaar te veel uranium.