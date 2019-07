Iran test middellangeafstandsraket

Iran heeft woensdag een ballistische raket getest in het zuiden van het land. Dat meldt de Daily Mail vrijdag. De lancering komt op het moment dat er veel spanningen zijn tussen Iran en de Verenigde Staten (VS). Het gaat om een middellangeafstandsraket met de naam Shahab-3.

De raket is niet buiten de landsgrenzen geweest en was volgens de VS geen bedreiging voor andere landen. Iran wordt de laatste tijd extra in de gaten gehouden, omdat het vorige week in de Straat van Hormuz olietankers opbracht en een Amerikaanse drone naar beneden haalde.