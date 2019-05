Iran stapt deels uit atoomovereenkomst

Iran stapt voor een deel uit de overeenkomst die het heeft gesloten met westerse landen over zijn atoomprogramma. De Iraanse president Hassan Ruhani schrijft dat in een brief aan de leiders van vijf wereldmachten.

Teheran zal geen verrijkt uranium en zwaar water aan andere landen verkopen, schrijft Ruhani. De productie van verrijkt uranium zal worden verhoogd. Verdere details worden later bekendgemaakt.

De brief van Ruhani verschijnt een jaar nadat de VS zich uit de overeenkomst terugtrokken. De brief is verstuurd aan de leiders van Duitsland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland.