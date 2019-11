Iran schroeft verrijking uranium fors op

Iran verrijkt per dag vijf kilo uranium. Dat is meer dan tien keer de hoeveelheid die het land twee maanden geleden produceerde toen het atoomakkoord van 2015 deels werd losgelaten.

De baas van de Iraanse kernautoriteiten, Ali Akbar Salehi, heeft dat maandag meegedeeld. Salehi maakte tevens bekend dat Iran nog eens dertige moderne centrifuges in gebruik heeft genomen, bovenop de dertig van dat type die al in gebruik zijn. Deze centrifuges kunnen verrijkt uranium tien keer zo snel produceren als de versie die onder het atoomakkoord is toegestaan.

In september liet Iran weten zich niet langer gebonden te voelen aan de beperkingen uit het atoomakkoord. Het land kondigde toen aan te zijn begonnen met de verdere verrijking omdat de andere betrokken partijen in het atoomakkoord zich ook niet aan de afspraken houden.

Vooral de Verenigde Staten beschuldigen Iran er al heel lang van nucleaire wapens te willen maken. Vorig jaar zegde het land het akkoord eenzijdig op en werden weer zware sancties opgelegd aan Iran.

Nieuwe sancties

Maandag legden de VS nieuwe sancties op tegen negen personen die banden hebben met de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei. Daaronder zijn diens stafchef, een van zijn zonen en het hoofd van de rechterlijke macht van Iran, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën. De VS hebben ook de generale staf van de strijdkrachten van Iran gesanctioneerd, aldus het departement in de verklaring. De nieuwe sancties komen precies veertig jaar nadat Iran de Amerikaanse ambassade in Teheran in beslag nam, en ruim vijftig Amerikanen gijzelde.

„Vandaag richt het ministerie van Financiën zich op de niet-gekozen ambtenaren die de Iraanse leider Khamenei omringen en zijn destabiliserende beleid uitvoeren”, zei de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.