Iran schort executie drie veroordeelde demonstranten op

Iran heeft de executie van drie ter dood veroordeelde demonstranten opgeschort. De hoogste rechtbank van het land bepaalde na een verzoek dat het proces opnieuw moet worden gedaan, liet de advocaat van een van de mannen van weten.

De drie actievoerders (26, 26 en 28 jaar) deden in november mee aan de massale demonstraties die in het land ontstonden vanwege de hoge brandstofprijzen. Een rechtbank veroordeelde ze tot de dood nadat op hun telefoon bewijs zou zijn gevonden dat ze betrokken waren geweest bij het in brand zetten van banken, bussen en overheidsgebouwen.

Nadat het doodvonnis afgelopen week door een rechtbank was bevestigd, kwam op internet een storm van protest los.