Iran: passagiersvliegtuig neergehaald door fout met radar

Iran zegt dat een blunder met een radarsysteem de belangrijkste menselijk fout was die leidde tot het neerhalen van een passagiersvliegtuig. Daarbij kwamen begin dit jaar alle 176 mensen om het leven die aan boord waren van het toestel van Ukraine International Airlines.

De Iraanse luchtverdediging schoot het toestel op 8 januari kort na het opstijgen bij de hoofdstad Teheran met twee raketten uit de lucht. Het passagiersvliegtuig zou zijn aangezien voor een kruisraket.

De burgerluchtvaartautoriteit zegt in een rapport dat een luchtverdedigingseenheid was „vergeten” om radarinstellingen aan te passen. Daardoor kon het burgertoestel worden aangezien voor een vijandig doelwit. Er zou volgens het rapport zonder toestemming van hogerhand het vuur zijn geopend.

Iran had kort voor het neerhalen van het toestel raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in buurland Irak. Die waren bedoeld om de dood te vergelden van generaal Qasem Soleimani, een van de machtigste mannen in Iran. De VS hadden hem in Bagdad met een drone-aanval om het leven gebracht.