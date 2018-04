Iran pakt Brits-Iraanse wetenschapper op

Iran houdt een Brits-Iraanse academicus vast vanwege veiligheidsredenen. Dat meldden staatsmedia zondag op basis van uitlatingen van een justitiewoordvoerder.

Woensdag maakte de in New York gevestigde mensenrechtenorganisatie CHRI de arrestatie al bekend maar dat werd toen niet bevestigd. Het gaat om Abbas Edalat die professor computerwetenschappen is aan het Imperial College in Londen. Lokale media berichten dat Edalat deel uitmaakte van „een infiltratienetwerk met banden met Groot-Brittannië”.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde naarstig op zoek te zijn naar informatie over de arrestatie. Iran houdt nu zeker drie mensen vast met zowel de Britse als Iraanse nationaliteit.