Iran ontkent inbeslagname tweede tanker

Iran heeft vrijdagavond laat ontkend dat de Britse olietanker Mesdar, die onder Liberiaanse vlag vaart, in beslag is genomen. Trackinggegevens wijzen uit dat het schip andermaal van koers is veranderd en nu weer westwaarts gaat richting de Perzische Golf en niet naar het noorden richting de Iraanse kust.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), die eerder op de dag de Stena Impero opbracht wegens het niet-naleven van de internationale regels, liet weten dat de Mesdar alleen tijdelijk is tegengehouden om de kapitein te wijzen op het belang van veilig navigeren en inachtneming van de milieuregels. Daarna mocht het schip zijn reis voortzetten.

De Britse rederij Norbulk, eigenaar van de Mesdar, bevestigde niet veel later dat het schip weer is vrijgegeven.