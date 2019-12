Iran ontkent betrokkenheid bij protesten ambassade VS

Iran ontkent dat het achter gewelddadige protesten zit bij de Amerikaanse ambassade in buurland Irak. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken klaagt dat de VS zo „onbeschaamd” zijn om Teheran de schuld te geven van „protesten van het Iraakse volk tegen (Amerikaanse) barbarij waarbij zeker 25 Irakezen zijn gedood”.

Bij de ambassade in Bagdad verzamelde zich dinsdag een woedende menigte. Betogers gooiden met stenen en scandeerden leuzen als „Nee, nee, Amerika. Nee, nee, Trump.”

De urenlange onrust volgde op Amerikaanse luchtaanvallen op bases van een door Iran gesteunde militie, waarbij zeker 25 doden vielen en tientallen mensen gewond raakten. De VS houden die groep, Kataib Hezbollah, verantwoordelijk voor een raketaanval waarbij een Amerikaan omkwam.

President Donald Trump zei eerder dat de Iraniërs de hand hadden in de rel buiten de ambassade in Bagdad. De VS lieten ook weten dat meer troepen naar de diplomatieke post worden gestuurd om die te beschermen.