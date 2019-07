Iran onderschept tweede tanker in Golf

Iran heeft een tweede olietanker geconfisqueerd in de Perzische Golf. Dat heeft het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond bekendgemaakt. Minder dan een uur nadat de Britse tanker Stena Impero in beslag werd genomen, veranderde de Mesdar, die onder Liberiaanse vlag vaart, plotseling scherp van koers. Dat bleek uit trackinggegevens.

De Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) heeft niet bevestigd dat zij verantwoordelijk is voor de onderschepping. Dat gebeurde wel in het geval van de Impero, eigendom van een Zweedse rederij. Dat schip zou in de Straat van Hormuz zich niet aan de internationale regels hebben gehouden.