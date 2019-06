Iran noemt beschuldiging VS „ongefundeerd”

Iran heeft de "ongefundeerde" beschuldigingen dat het land achter de aanslagen op de olietankers in de Golf van Oman zit, verworpen. Dat heeft de Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties meegedeeld.

"Iran wijst de ongefundeerde Amerikaanse claim met betrekking tot de olietankerincidenten van 13 juni categorisch af en veroordeelt deze in de sterkst mogelijke bewoordingen", aldus de Iraanse missie in New York.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei eerder dat de willekeurige aanvallen van Iran onderdeel zijn van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren. Hij kreeg bijval vanuit Saudi-Arabië dat ook Iran verdenkt. Een anonieme bron binnen het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eveneens achter de conclusie van Pompeo te staan.