Iran: niets aan de hand met opgesloten Brits-Iraanse vrouw

Een Brits-Iraanse vrouw die vastzit in Iran, verkeert volgens de autoriteiten in goede gezondheid. De familie van Nazanin Zaghari-Ratcliffe zei eerder te vrezen dat ze besmet was met het nieuwe coronavirus, dat in Iran om zich heen grijpt.

De vrouw zit een gevangenisstraf van vijf jaar uit wegens spionage. Ze zegt zelf onschuldig te zijn. Britse media citeerden afgelopen weekend uit een verklaring waarin Zaghari-Ratcliffe alarm slaat over haar gezondheidstoestand.

„Ik heb moeite met ademhalen en heb last van spierpijn en vermoeidheid”, stelde ze. Ook zou ze keelpijn, koorts en een loopneus hebben gehad. „Dit is een rare verkoudheid. Niet zoals normaal. Deze symptomen houden al bijna een week aan.”

Iran spreekt tegen dat de vrouw ziek is. „We hebben naar de kwestie gekeken en mevrouw Nazanin Zaghari verkeert in goede gezondheid”, zegt een woordvoerder van justitie dinsdag. „Ze heeft gisteren contact gehad met haar gezin en vertelde ze over haar goede gezondheid.”

In Iran zijn tot dusver ruim 1500 besmettingen met het coronavirus gemeld. Zeker 66 patiënten zijn overleden.