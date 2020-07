Iran: niet iedere brand het gevolg van een cyberaanval

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran erkent dat buitenlandse overheden achter recente cyberaanvallen kunnen zitten op Iraanse installaties. Het departement zei echter ook dat recente branden en ontploffingen niet altijd verdacht hoeven te zijn.

Sinds eind juni zijn meerdere branden en explosies gemeld op belangrijke locaties, zoals militaire en industriële complexen. Een brand in een nucleaire installatie bij Natanz is volgens sommige functionarissen mogelijk het gevolg van een cyberaanval.

„Er worden dagelijks duizenden cyberaanvallen uitgevoerd op onze infrastructuur. Dat is niets nieuws. Ze worden in de meeste gevallen tegengehouden door onze verdedigingssystemen”, zei een woordvoerder van het ministerie volgens Iraanse media.

De zegsman zei dat „overheden of groepen” zijn geïdentificeerd die achter recente cyberaanvallen zaten. Die noemde hij niet bij naam. De zegsman stelde echter ook dat het normaal is dat in de zomer brand uitbreekt in bossen en op andere locaties.